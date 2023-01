André Ventura afirma que João Gomes Cravinho "já não devia estar no Governo"

Líder do Chega diz que Governo está envolvido em investigações e absoluto descrédito.

O líder do Chega, André Ventura, disse esta segunda-feira que João Gomes Cravinho "já não devia estar no Governo" e realçou o facto de que o ministro dos Negócios Estrangeiros sabia da derrapagem nas obras do Hospital Militar de Belém.Ventura disse que o Governo liderado por António Costa está envolvido em investigações e absoluto descrédito. "Se Cravinho acho que pode enganar um País inteiro está enganado. Como Como se mantém no cargo?", questionou ainda.André Ventura criticou ainda a postura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e desafiou-o a demitir o Governo. "Se o País não quer eleições, se o Presidente da República entende que não é preciso ir a eleições, então que demita o Governo", afirmou.O líder do Chega disse ainda que a ideia de que Alexandra Reis não tem de devolver a indemnização que recebeu da TAP, no valor de 500 mil euros, é absurda e "ilegal"."Meio milhão de euros é aquilo que muitos não terão numa vida de salários", realçou ainda André Ventura.