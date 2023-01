Padre DJ da Póvoa de Varzim volta às redes sociais com dança na sacristia

O padre Guilherme Peixoto da Póvoa de Varzim tem usado as redes sociais para partilhar vídeos de

com dois colegas párocos, vestidos com os acessórios litúrgicos.Depois de ter chamado a atenção por ser DJ de música techno e até ter partilhado conteúdo sobre apostas online , o pároco de Amorim e Laúndos decidiu agora aderir à mais recente 'moda' do TikTok: as danças coreografadas.

Ao padre Guilherme juntam-se o padre Paulo Vicente de Viseu e o padre Jorge Manuel Gonçalves de Aveiro, atual capelão do Regimento de Infantaria n.º 10.Os três padres já partilharam quatro vídeos no TikTok.