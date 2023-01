Greve dos professores: Saiba as exigências dos docentes e as propostas do Governo

Professores e Ministério da Educação continuam sem chegar a um acordo quanto às reivindicações dos docentes.

Os professores e o Ministério da Educação continuam sem chegar a um consenso quanto às reivindicações levadas a cabo pelos docentes após duas reuniões que tiveram lugar na semana passada. Assim sendo, o regresso à normalidade do ensino público continua sem data marcada, com as greves a prosseguirem pelo menos até fevereiro.

Mas afinal quais são as reformas que os professores lutam? E quais são as propostas feitas Ministério?

O que os professores querem

Desde dia 9 de dezembro que os professores lutam pelos seus direitos e pelos direitos do ensino. Estas reivindicações por parte do corpo docente assentam sobretudo na progressão de carreira, na recuperação da mesma, no recrutamento e colocação de professores e na redução do horário de trabalho.

Ou seja, os docentes exigem que haja uma redução do número de professores que ficam retidos no 4º e 6º escalões da carreira e, por consequente, a devida recuperação do tempo de serviço, tendo em conta o congelamento das carreiras. Os docentes pedem ainda uma revisão do modelo de recrutamento e a colocação dos professores, assim como a redução do horário de trabalho e atribuição de tarefas compatíveis com as 35 horas semanais.



A proposta do Ministério de Educação

Tendo em conta as exigências impostas pelo setor educacional público, o Ministério da Educação pretende vincular 10 mil professores aos quadros para o ano letivo 2023/2024 e por sua vez reduzir a distância entre as residências e as escolas onde estes são colocados.

O Governo propõe ainda que os docentes concorram às escolas em 2024 e que só depois sejam abertas as vagas onde faltem professores. Está ainda em cima da mesa um aumento dos salários para os professores que não consigam entrar nos quadros.