Parlamento da Madeira vai constituir comissão de inquérito sobre alegadas "obras inventadas"

José Manuel Rodrigues fixou "em 90 dias o prazo para a elaboração do relatório com as conclusões desta comissão de inquérito".

A Conferência dos Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Madeira aprovou esta segunda-feira a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre "o favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional e as alegadas 'obras inventadas'" do executivo.

"A comissão tomará posse nos próximos dias. O presidente será do Partido Social Democrata, o vice-presidente será do Partido Socialista, o secretário e o relator será também do PSD", afirmou o presidente do parlamento madeirense no final da reunião dos representantes dos partidos.

José Manuel Rodrigues fixou "em 90 dias o prazo para a elaboração do relatório com as conclusões desta comissão de inquérito".