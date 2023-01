Audição pública para zonas de implantação de produção de energia eólica lançada esta semana

Objetivo de Portugal até 2030 é atingir os 10 gigawatts de capacidade produzida por energia eólica offshore.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira que a audição pública para proposta de delimitação das zonas de implantação da produção de energia eólica 'off-shore' será lançada esta semana, prevendo-se o o leilão até setembro.

"Hoje posso anunciar que, esta semana, abriremos a audição pública de propostas de delimitação das zonas de implantação e que, até ao último trimestre deste ano, iremos lançar o nosso primeiro leilão de energia eólica offshore", disse António Costa na sua intervenção na Cimeira dos Oceanos (Ocean Race Summit), que decorre na cidade cabo-verdiana do Mindelo com a presença, entre outros, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Antes, já o chefe do governo português tinha lembrado que em junho, na conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa, tinha apontado o "objetivo de Portugal de atingir os 10 gigawatts de capacidade produzida por energia eólica offshore até 2030".