Líder do Chega espera que IL "não se furte a uma solução de governo à direita"

André Ventura saudou Rui Rocha indicando que os dois têm "mantido ótimas relações" e disse esperar "assim continuar".

O líder do Chega saudou esta segunda-feira o novo presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, e desafiou o partido a assumir "identidade de partido de direita" e a não se furtar "a uma solução de governo".

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura saudou Rui Rocha, eleito no domingo líder da IL, indicando que os dois têm "mantido ótimas relações" e disse esperar "assim continuar".

"Esperemos que a Iniciativa Liberal possa, após os debates e as lutas internas, consolidar-se como partido do espetro parlamentar de direita, consiga assumir essa identidade de partido de direita, e que não se furte a uma solução de governo à direita agora que as sondagens dão, já com clareza de números, uma maioria de direita nas intenções de voto dos portugueses", afirmou, apontando que "é esse o desafio" que espera que a IL "saiba abraçar com o novo presidente".

O líder do Chega deixou também uma palavra ao líder cessante, João Cotrim de Figueiredo: "Gostava também pessoalmente de saudar o deputado João Cotrim de Figueiredo com quem mantive, desde os tempos de deputado único, uma relação muito cordial e a quem desejamos a maior felicidade pessoal e política".

No domingo, último dia da VII Convenção Nacional da IL, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, o deputado Rui Rocha foi eleito o novo presidente do partido, tendo a moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançado 51,7% dos votos.

À sucessão de João Cotrim Figueiredo foi disputada entre os dirigentes Rui Rocha e Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso, numa eleição em que, pela primeira vez na história do partido, mais do que uma lista se apresentou a votos.