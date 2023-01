Porco mata funcionário de matadouro quando estava prestes a ser abatido

Homem tinha acabado de atirar contra o animal com uma arma de choques elétricos, mas o porco recuperou a consciência.

Um porco matou um funcionário do matadouro Sheung Shui, perto da fronteira de Hong Kong com a China, depois de ser atordoado.O homem, de 61 anos, tinha acabado de atirar contra o animal com uma arma de choques elétricos, mas o porco recuperou a consciência e atacou o funcionário.A vítima, que apresentava ferimentos numa mão e num pé, foi encontrada inconsciente por um colega de trabalho. O homem foi de imediato transportado para o hospital onde o óbito foi declarado.O matadouro onde o acidente aconteceu manifestou tristeza pela morte do trabalhador e expressou condolências à família. As causas do acidente não foram ainda apuradas.