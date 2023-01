Pescador lúdico ferido após queda de falésia em Sagres

Vítima tem cerca de 70 anos e ficou imobilizado numa zona de pedras.

Um pescador lúdico ficou esta segunda-feira ferido depois de ter caído de uma falésia na zona de Sagres. O acidente aconteceu na zona da praia da Eiras, a norte da praia do Telheiro, no concelho de Vila do Bispo.A vítima, ao que oapurou, tem cerca de 70 anos e ficou imobilizado numa zona de pedras. Está a ser resgatada através de cordas por uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros de Vila do Bispo.A Polícia Marítima está no local a coordenar a operação de resgate.