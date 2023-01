África do Sul declara-se "amiga" da Rússia durante um encontro dos chefes da diplomacia dos dois países

Manifestação de amizade de Pretória, foi feita pela ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Naledi Pandor.

A África do Sul, criticada pela sua neutralidade ao recusar condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, reforçou esta segunda-feira em Pretória a proximidade com Moscovo ao declarar-se "amiga", durante um encontro dos chefes da diplomacia dos dois países.

A manifestação de amizade de Pretória, que na passada quinta-feira anunciou a realização em fevereiro de exercícios navais conjuntos com as marinhas russa e chinesa, foi feita pela ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Naledi Pandor, durante um encontro com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, no qual reivindicou a "soberania" sul-africana para decidir com quem estabelece relações.

A operação naval "faz parte de um programa de exercícios militares que as forças de defesa sul-africanas têm no âmbito de acordos com muitos países de todo o mundo", argumentou esta egunda-feira Pandor, numa conferência de imprensa conjunta com Lavrov, cerca de um mês antes do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.