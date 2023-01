Incêndio deflagra em edifício no centro da capital da Escócia

Muitas ruas à volta à volta do edifício em chamas foram fechadas ao trânsito.

Fire breaks out in the old Jenners building in Princes Street pic.twitter.com/mxk59L5029 — Edinburgh Evening News (@edinburghpaper) January 23, 2023

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira num edifício no centro da cidade de Edimburgo, na Escócia.O alerta foi dado pouco antes das 11h30. Segundo o Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate para o local foram enviadas dez viaturas, incluindo uma de longo alcance.De acordo com os relatos feitos à Sky News o incêndio já se encontra "sob controle". Muitas ruas à volta à volta do edifício em chamas foram fechadas ao trânsito.