Dois estudantes morrem e funcionário em estado grave em tiroteio numa escola nos EUA

A governante do Estado de Lowa, Kim Reynolds, já reagiu e revelou estar "chocada e triste". "O meu coração está partido por estas crianças e famílias", disse ainda.

Dois estudantes morreram esta segunda-feira na sequência de um tiroteio na escola Starts Right Here, em Des Moines, no estado de Lowa, nos EUA, avançou o site americano ABC News.De acordo com o porta-voz da polícia, o ataque registado pouco antes das 13h, deixou também um funcionário do estabelecimento escolar em estado grave.Os três alegados suspeitos foram detidos 20 minutos depois do tiroteio a três quilómetros da escola.