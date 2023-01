Incêndio deflagra durante a madrugada numa casa em Vila Verde

Na casa estariam duas idosas e pelo menos uma delas teve de sair com o auxílio dos bombeiros.

Um fogo causou danos numa casa durante a madrugada desta terça-feira. As chamas deflagraram por volta das 01h00 na habitação localizada em Marrancos, no concelho de Vila Verde.



Na casa estariam duas idosas e pelo menos uma delas teve de sair com o auxílio dos bombeiros. Não se registaram feridos durante o combate a este incêndio. As chamas foram rapidamente controladas pelos bombeiros.





No local esteve a corporação de Vila Verde com um nove operacionais. Também a GNR foi acionada para esta ocorrência.