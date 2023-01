Guerra com comandante tira patrulhas da estrada em Setúbal

Guardas contra atitudes do comandante do Destacamento de Trânsito metem dezenas de baixas médicas.

O Destacamento de Trânsito da GNR de Setúbal tem um efetivo de 87 operacionais, mas devido a uma guerra com o comandante em muitos dias de dezembro e janeiro, menos de um terço esteve disponível para trabalhar. O problema está a impedir o normal funcionamento das patrulhas que operam na A2, A12, A13, A33, IC20, IC21, Ponte Vasco da Gama, EN10 e IC1 (entre outras com menor volume de tráfego) e já deixou condutores sem o apoio necessário após acidentes.