“As pessoas apaixonam-se por pessoas, não sexos”: Peça de Shakespeare é interpretada exclusivamente por homens

Elenco está cheio de nomes sonantes, rostos conhecidos do grande público.

No tempo de Shakespeare (1564-1616), o teatro era território exclusivo do sexo masculino. Só os homens podiam subir a um palco. O encenador Ricardo Neves-Neves decidiu experimentar o que seria fazer o mesmo nos dias de hoje e estreia a peça ‘Noite de Reis’, do dramaturgo isabelino, na quinta-feira, no Teatro da Trindade, Lisboa. Se queria baralhar a questão dos sexos, não podia ter escolhido melhor texto. Descrita como uma “comédia sobre o amor”, no centro da intriga estão os enganos em torno do género.





