Desemprego sobe pelo quinto mês consecutivo

O ano de 2022 chegou ao fim com 307 005 desempregados inscritos nos centros de emprego, o que representa uma subida (mais 10 282) pelo quinto mês consecutivo. Naquele universo encontram-se 4879 famílias, em que ambos os cônjuges estão sem trabalho, segundo dados oficiais do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma tendência que também vem mostrando uma subida desde o mês de setembro de 2022.Saiba mais no site do Correio da Manhã