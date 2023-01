Justiça investiga caso de menina esquecida no autocarro escolar em Cinfães

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso da menina de três anos que no dia 9 de janeiro ficou esquecida durante seis horas num autocarro de transporte escolar, no concelho de Cinfães.A instauração de inquérito visa apurar a relevância criminal dos factos noticiados, aí se incluindo a determinação dos responsáveis pelo acompanhamento das crianças no transporte.

Recorde-se que também o Centro Escolar da Nespereira e a Câmara Municipal de Cinfães abriram processos de averiguações dos factos.