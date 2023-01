Preços das casas não aumentavam tanto em Portugal desde 1991

Em 2022, houve também um ligeiro abrandamento do preço da habitação na segunda metade do ano.

O preço das casas em Portugal tem vindo a aumentar e em 2022 atingiu o maior aumento dos últimos 30 anos, com a variação média de preços a fixar-se nos 18%. Este valor não era tão alto desde 1991, quando o índice de preços das casas se fixou nos 19,4.Apesar do aumento registado, houve também um ligeiro abrandamento do preço da habitação na segunda metade de 2022, de acordo com o jornal Público. Em 2022, os preços das casas voltaram a subir depois de dois anos marcados pela pandemia da Covid-19, que prejudicaram as atividades económicas. Antes da pandemia o valor da variação média de preços era de 15%.Os dados da Confidencialidade Imobiliária apontam a escassez de oferta para o movimento ascendente dos preços das casas em Portugal. A este fator junta-se a crescente procura de investidores estrangeiros, que têm maior poder de compra.