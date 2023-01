"A partir de hoje sou polaco": Fernando Santos assume cargo de selecionador da Polónia

Técnico deixou a Seleção de Portugal após o Mundial de Qatar.

Fernando Santos, de 68 anos, assume o cargo de selecionador da Polónia. "A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da sua seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante, poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco", referiu na conferência de imprensa de apresentação.