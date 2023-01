Ministério Público arquiva inquérito aos fogos de julho de 2022 no concelho de Leiria

Incêndio não teve origem em ação humana dolosa ou negligente.

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito ao incêndio florestal que deflagrou em 12 de julho de 2022 na Caranguejeira e alastrou a outras freguesias do concelho de Leiria, considerando que o fogo não teve origem em ação humana dolosa ou negligente.

"Com efeito, da concatenação de toda a prova recolhida, mormente do relatório da inspeção judiciária e do exame efetuados ao local do incêndio, do depoimento prestado por (...), pessoa que deu o alerta do incêndio ao 112, do exame de determinação das causas do incêndio da GNR, é possível concluir que o incêndio não teve origem em qualquer ação humana dolosa ou mesmo negligente", lê-se no despacho de arquivamento do inquérito, que tem apensado um outro.

Para o MP, o fogo foi "resultado da conjugação de vários fatores que levaram à combustão autossustentada do material combustível que se encontrava no local de início do incêndio".