PJ faz novas buscas na Câmara de Lisboa

Novas denúncias sobre suspeitas de corrupção envolvem Fernando Medina e Duarte Cordeiro.

A Polícia Judiciária (PJ) voltou esta terça-feira à Câmara Municipal de Lisboa (CML) para realizar novas buscas. O Correio da Manhã sabe que a polícia esteve na CML para recolher um documento na sequência da inquirição de um arguido da Operação Tutti Frutti.



Esta segunda-feira a PJ também já tinha estado na Assembleia Municipal, sabe o CM.



Recorde-se que estas buscas acontecem após o CM noticiar que novas denúncias sobre suspeitas de corrupção na Câmara de Lisboa envolvem dois ministros do Governo - Fernando Medina e Duarte Cordeiro.



No âmbito da Operação Tutti Frutti, os investigadores da PJ desgravaram e transcreveram mais de 500 escutas telefónicas (entre telefonemas e SMS) que consideram relevantes num inquérito aberto em 2016 e que integra cinco denúncias anónimas.



Estas escutas, consideradas fundamentais para consolidar os indícios de crimes detetados pela PJ e pelo Ministério Público (MP), centram-se em quatro alvos principais e estiveram ativas durante vários meses. Foram apanhadas conversas referentes a lojas maçónicas e alegados esquemas relacionados com financiamento e a falsificação da inscrição de militantes com direito a voto nas últimas eleições internas para a liderança do PSD.

O processo encontra-se numa fase final de investigação.