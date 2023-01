Menina de cinco anos morre ao levar soco do pai por urinar no chão

Cadáver, enrolado num cobertor, foi encontrado pelas autoridades perto de um riacho em Minas Gerais, no Brasil.

Uma menina de cinco anos foi morta pelo pai a 12 de janeiro, em Monte Santo de Minas, no interior de Minas Gerais, no Brasil. Segundo as autoridades, o homem irritou-se pela criança ter urinado no chão três vezes e deu-lhe um soco. A menina caiu no chão e bateu com a cabeça.



Segundo o Correio Braziliense, o jovem de 21 anos, que escondeu o corpo durante alguns dias, foi à esquadra da polícia confessar o crime. O cadáver encontrado a 17 de janeiro pelas autoridades, perto de um riacho.



O homicida e a namorada, de 24 anos, estão em prisão preventiva.

O pai contou às autoridade que, num primeiro momento, achou que a criança estava desmaiada, mas percebeu pouco tempo depois que não tinha sinais de vida. Ao ver que a filha estava morta, enrolou-a num cobertor e a levou-a até perto de um riacho, onde escondeu o corpo.