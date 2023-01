Linhas verde e vermelha do metro de Lisboa com perturbações devido a falhas de energia em Alameda

Anomalias começaram no fim do almoço.

A circulação nas linhas Verde e Vermelha do Metropolitano de Lisboa encontra-se esta terça-feira com perturbações devido a uma falha de energia na Alameda.Ao que oapurou as perturbações começaram no fim do almoço.A Metropolitano de Lisboa prevê "a normalização da circulação nos próximos minutos".