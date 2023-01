Há mais famílias em Portugal mas são cada vez mais pequenas

Núcleos familiares são 4,1 milhões, dos quais um milhão de pessoas vivem sozinhas.

Em Portugal há 4 149 096 famílias, um valor que representa um aumento de 2,6% relativamente aos 4 043 726 agregados domésticos identificados nos Censos 2011. No espaço de uma década, o país conta com mais famílias, mas estas são cada vez mais pequenas. A dimensão média dos agregados domésticos privados é de 2,5 pessoas, quando em 1970 eram constituídos por 3,7 pessoas.

Os agregados familiares compostos por uma única pessoa representam 24,8% do total, ou seja, cerca de um milhão, o que traduz um aumento face aos 21,4% observados em 2011. Os núcleos familiares de uma só pessoa com 65 ou mais anos representam 12,5% do total dos agregados domésticos privados (10,1% em 2011).

O perfil das pessoas que vivem sozinhas são constituídos por mulheres (61,4%), com 65 ou mais anos (60,1%), principalmente reformadas (57,3%), com escolaridade até ao ensino básico (64,9%).

A maioria dos mais de três milhões de núcleos familiares compostos por duas ou mais pessoas contam com filhos (45,3% são núcleos de casais com filhos e 18,5% núcleos monoparentais) Há ainda 36,2% a casais sem filhos ou cujos descendentes têm uma vida autónoma.

A maioria dos casais com filhos celebraram casamento, sendo este tipo de união mais comum a norte do país e na Região Autónoma da Madeira. O número médio de filhos por núcleo familiar de casais com filhos baixou em quase todas as regiões do país, com exceção na Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve.

Na maioria das regiões o número médio de filhos por núcleo familiar é superior entre os casais que celebraram casamento. A exceção ocorre no Alentejo, onde o número médio de filhos por núcleo familiar é superior entre os casais em união de facto.

"O número médio de filhos por núcleo familiar é superior quando ambos os cônjuges estão empregados ou têm nível de escolaridade superior", revela a publicação "O que nos dizem os Censos sobre as estruturas familiares" elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística.

O documento apresenta uma análise descritiva dos dados dos Censos 2021 sobre agregados domésticos privados e núcleos familiares.