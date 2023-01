Duas mulheres feridas em despiste na A5 à entrada para a EN117

Alerta foi dado cerca das 16h30.

Duas mulheres ficaram feridas na sequência do despiste do veículo em que seguiam na tarde desta terça-feira na A5, sentido Lisboa-Cascais, à entrada para a EN117.O alerta para o acidente rodoviário foi dado cerca da 16h30.As vítimas apresentaram ferimentos ligeiros. Foram assistidas no local pelos Bombeiros e reencaminhadas posteriormente para o Hospital Francisco Xavier, em Lisboa.O acidente causou algum condicionamento no trânsito, mas não foi necessário proceder ao corte da via.No local estiveram 11 operacionais, apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Algés, Brigada de Trânsito da GNR e a concessionária Brisa.