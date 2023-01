Documentos confidenciais encontrados na casa do ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence

De acordo com o advogado "Pence não sabia da existência de documentos confidenciais ou classificados na sua residência pessoal".

Documentos marcados como confidenciais foram descobertos na semana passada na residência privada do ex-vice-presidente norte-americano Mike Pence (2017-2021) no estado do Indiana, de acordo com o seu advogado.

"Os registos adicionais parecem ser um pequeno número de documentos com marcas classificadas que foram inadvertidamente encaixotados e transportados para a casa pessoal do ex-vice-presidente no final do último Governo", disse o advogado de Pence, Greg Jacob, numa carta enviada na semana passada ao Arquivo Nacional, responsável por preservar esse tipo de material.

O advogado disse que "Pence não sabia da existência de documentos confidenciais ou classificados na sua residência pessoal" e que "entende a grande importância de proteger informações sensíveis e classificadas e está pronto e disposto a cooperar plenamente com o Arquivo Nacional e qualquer investigação apropriada".