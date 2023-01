Incêndio em apartamento provoca três feridos em Guimarães

Fogo deflagrou no segundo andar do prédio.

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num prédio em Guimarães, junto ao estádio D.Afonso Henriques, e provocou pelo menos três feridos ligeiros.As vítimas foram levadas para o Hospital de Guimarães devido à inalação de fumos.O fogo, cujo alerta foi dado às 17h40, terá tido início no segundo andar do edifício. A rua Dom João 21 encontra-se cortada ao trânsito.Ao que oapurou, no local encontram-se 12 ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, uma Viatura Médica de Emergência Médica (VMER) e a PSP.As autoridades estão no local a avaliar se prédio apresenta condições para moradores regressarem às habitações.As causas do incêndio ainda não são conhecidas.