Jovem diz que relacionamento sexual com padre de Monção era consentido

Diocese de Viana do Castelo anunciou ter afastado pároco de funções depois de este ter confirmado abusos.

A alegada vítima de abuso sexual do padre de Monção referiu esta terça-feira que, ao contrário do que foi avançado, mantém uma relação com o pároco desde dezembro de 2022, assegurando haver consentimento de ambas as partes.Em declações ao Altominho TV, o jovem desmentiu o comunicado da Diocese de Viana do Castelo que dava conta que padre teria confirmado os abusos. A alegada vítima dos abusos vem agora dizer que o padre quando confrontado com a denúncia admitiu apenas ter-se envolvido com ela.O jovem adiantou ainda que o padre pediu de imediato a dispensa do sacerdócio e que apesar de Ministério Público ter referido que o sucedido não era abuso, o bispo de Viana do Castelo decidiu que comunicado devia avançar.Na segunda-feira, a diocese de Viana do Castelo anunciou ter "proibido" um padre de Monção de exercer o sacerdócio depois de este ter confirmado um caso de abuso sexual de menor. Explicou também que o caso resultou de "uma denúncia", comunicada "às autoridades civis e canónicas competentes".