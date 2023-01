Dois mortos em colisão no IC2 em Alcoentre

Há ainda quatro feridos a registar.

Um homem de 60 anos e uma jovem de 15 morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre três veículos no IC2, ao quilómetro 59.8 em Alcoentre.O carro em que seguiam as vítimas mortais ficou totalmente destruído.Dos quatro feridos, dois são graves e foram transportados para o Hospital de Santa Maria.O alerta foi dado às 19h51 desta terça-feira. No local estão 35 operacionais e 16 viaturas.O acidente está a provocar longas filas de trânsito, uma vez que três faixas estão obstruídas.Em atualização