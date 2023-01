Padre de Monção afastado por confessar ter relações sexuais com rapaz

André Filipe Costa Gonçalves, 40 anos, padre há 15, assumiu perante o bispo de Viana do Castelo que manteve relações sexuais com um rapaz, ainda menor. D. João Lavrador proibiu-o, de imediato, de celebrar qualquer ato religioso. O padre não voltou a ser visto em nenhuma das seis paróquias de que era responsável, em Monção. A notícia apanhou os paroquianos de surpresa.Saiba mais no site do Correio da Manhã