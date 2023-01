'Operação Tutti-Frutti' leva novas buscas à câmara de Lisboa

Apreendidos documentos e analisadas mais de 500 escutas telefónicas.

A Polícia Judiciária (PJ) voltou esta terça-feira à Câmara de Lisboa, desta vez numa diligência de menor envergadura. Foram apenas apreendidos documentos que haviam sido referidos por uma testemunha do processo 'Tutti Frutti', depois de, no dia anterior, os inspetores terem estado nas instalações da Assembleia Municipal a apreender também documentação.