Professores querem dar ‘lição’ ao Governo

O braço de ferro entre professores e ministro da Educação está para durar. As últimas propostas de João Costa não satisfazem as principais revindicações dos sindicatos e as declarações do ministro deitaram mais achas para a fogueira. “A onda de contestação vai continuar a crescer se o Governo não valorizar a classe docente”, avisa Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof. Esta terça-feira foi mais um dia de protestos. Aos gritos de “Piu, piu, piu, o ministro já caiu” e “Escolas unidas jamais serão vencidas”, professores e não docentes saíram à rua em Valença, Figueira da Foz, Marinha Grande, Coimbra, Setúbal, Cascais, entre outros locais.Saiba mais no site do Correio da Manhã