Portugal prepara envio de quatro tanques para a Ucrânia

Há outros países prontos a juntar-se a este esforço, entre os quais a Noruega e a Finlândia.

Portugal prepara o envio de quatro tanques Leopard 2 para a Ucrânia, avançou esta terça-feira, ao, fonte próxima do Governo, depois de a Alemanha ter cedido finalmente à pressão dos aliados e dado luz verde ao envio daqueles carros de combate. Refira-se que Portugal tem 37 daqueles blindados, 12 dos quais totalmente operacionais.Saiba mais no site do Correio da Manhã