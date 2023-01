Vendas do novo CM aumentam e Porto regista crescimento recorde

continua a registar uma forte procura em banca - tendência que se acentuou com a mudança da imagem do jornal a 9 de janeiro.Os dados mais recentes, recolhidos entre esse dia e 19 de janeiro, apontam para uma subida de 14% nas vendas. O Norte foi a região onde a procura mais aumentou (27%), seguindo-se o Centro (13%), o Sul e a região de Lisboa e Vale do Tejo (11%).

No distrito do Porto, a subida foi mesmo de 36%. Referência também para Aveiro (26%), Braga (25%), Coimbra (16%), Vila Real (15%) e Lisboa (11%). De lembrar que, desde a alteração gráfica do jornal, foram feitos dois reforços de tiragem - mais 7 mil exemplares por edição - de forma a satisfazer a procura nas bancas.Os leitores têm elogiado muito a nova imagem do- mais moderno, mais elegante, mais fácil de ler e com mais notícias.