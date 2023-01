Limpeza de terrenos fiscalizada em maio

Proprietários que não cumpram arriscam multas entre os 140 e os 60 mil euros.

Os proprietários de terrenos em zonas de risco de incêndio têm até ao final de abril para proceder à limpeza dos mesmos. A 1 de maio a GNR inicia a fiscalização dessa obrigação, e quem não cumprir arrisca multas de 140 euros a 5000 euros, no caso de pessoa singular, e de 800 euros a 60 mil euros, no caso de pessoas coletivas.Saiba mais no site do Correio da Manhã