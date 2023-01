Operação humanitária para salvar indígenas no Brasil

Numa gigantesca operação humanitária, mais de mil indígenas Yanomami, entre eles dezenas de crianças, foram nos últimos dias retirados das suas aldeias no meio da floresta e levados para hospitais em Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima, na maioria em estado crítico de desnutrição após anos de abandono pelo Governo de Jair Bolsonaro, num ato denunciado pelo Presidente Lula da Silva como “genocídio”.Saiba mais no site do Correio da Manhã