“Disse que tinha um cofre e deu-me com a sachola”: Ricardo Cabreira sobre amigo que o tentou matar em Matosinhos

“Ele disse-me que tinha um cofre de um tio enterrado e que assim me pagava as dívidas", disse a vítima em tribunal.

A história de um cofre com 22 mil euros enterrado no mato é, para os juízes, quase digna de um filme da Disney. A invenção foi usada, segundo a acusação, por Bruno Pacheco para atrair um amigo para uma zona de mato, em Matosinhos, em dezembro de 2021. Enquanto procuravam o alegado tesouro, o arguido tentou matar o amigo. Queria livrar-se das dívidas de 10 mil euros que tinha para com este. Esta terça-feira, no julgamento, Bruno negou a versão do Ministério Público, mas a vítima confirmou tudo.





