Sérgio Conceição: "Somos o FC Porto e temos tudo a perder"

"A nossa gasolina é poder conquistar títulos", referiu técnico portista.

"Somos o FC Porto e temos tudo a perder. Não podemos pensar na teoria só porque se trata de uma equipa da II Liga. O Ac. Viseu está há muito tempo sem perder e isso é sinónimo de qualidade. Com certeza está a passar por um momento bom e em jogos a eliminar temos de ter cuidado e muito respeito pelo adversário", disse esta terça-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo das meias-finais da Taça da Liga, que se realiza esta quarta-feira, em Leiria, pelas 19h45.Saiba mais no site do Correio da Manhã