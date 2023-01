Polícia detém suspeito de enviar cartas com material explosivo a instituições do governo espanhol

Dispositivos foram enviados para alvos como o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez.

Centro de Satélites da União Europeia

Um homem de 74 anos foi detido, esta quarta-feira, por ser suspeito de enviar cartas com material explosivo para várias instituições do governo espanhol e para a embaixada ucraniana em Madrid.Os dispositivos foram enviados para alvos como o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, a embaixada da Ucrânia em Madrid, escritórios do governo espanhol, oe a embaixada dos EUA entre 24 de novembro e 2 de dezembro, de acordo com a agência Reuters.Na sequência dessas tentativas de ataque uma pessoa ficou ferida.