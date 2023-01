Google tem novo processo em tribunal

Práticas da gigante tecnológica no mundo da publicidade digital voltam a ser o foco.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a preparar um novo processo contra a Google, que deverá ser entregue até ao fim desta semana. As práticas da gigante tecnológica no mundo da publicidade digital voltam a ser o foco. A Google - cuja posição caiu de 36,7% em 2016 para 28,8% no ano passado - é acusada de abusar da sua posição dominante. Estão em causa muitos milhões de euros.