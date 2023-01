"Envergonhada e culpada": Câmara da polícia 'apanhou' declarações da mulher que acusa Dani Alves de violação

Jovem apareceu "lavada em lágrimas e num estado de nervosismo" enquanto descrevia o que o brasileiro tinha feito.

O 'El Periódico' revelou, esta terça-feira, que a Polícia da Catalunha registou as primeiras declarações da mulher que acusa Dani Alves de a ter violado, através de uma câmara que estava ao peito de um agente e que o mesmo terá ativado involuntariamente.Nessas imagens, recolhidas na madrugada de 31 de dezembro, garante a mesma fonte, a vítima estava "lavada em lágrimas" e num "estado de nervosismo", enquanto descrevia aquilo que o jogador tinha feito: a mulher contou que o brasileiro a violou, agrediu, e que se sentia "envergonhada e culpada por ter entrado na casa de banho da discoteca" com o lateral.De resto, esta versão da vítima é semelhante àquela que esta apresentou em tribunal, e as provas recolhidas quando a jovem foi assistida no hospital não jogam a favor de Dani Alves.A imprensa espanhola revela ainda a estratégia utilizada pela polícia da Catalunha para deter o defesa de 39 anos do Pumas: as autoridades seguiram os movimentos do brasileiro "de forma discreta", e tiveram especial atenção às redes sociais do futebolista para saber quando este regressava a Espanha. Assim que colocou os pés em solo espanhol, acabou por ser detido - na passada sexta-feira.Recorde-se que Dani Alves contratou um dos advogados com maior reputação em Barcelona para o defender, Cristóbal Martell, que, de resto, já representou Lionel Messi e o pai do astro argentino quando ambos foram acusados de fraude fiscal.