Papa Francisco vai ter altar 18 vezes mais caro do que o de Bento XVI

O altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude vai custar 5,4 milhões de euros, 18 vezes mais do que a estrutura que foi construída em 2010 para a visita de Bento XVI a Lisboa, que orçou em 300 mil euros.A obra, que inclui as fundações da cobertura, foi adjudicada pela SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana (empresa municipal da Câmara de Lisboa) à construtora Mota-Engil. A SRU justifica o custo com “a complexidade da obra”. Vai ocupar 5000 m2 em várias plataformas.

O palco é elevado a nove metros do chão e o equipamento onde será instalado o altar tem capacidade para acolher até 2500 pessoas. A estrutura servirá, mais tarde, “para acolher os maiores eventos do Mundo ao ar livre”.