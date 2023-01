Vodafone com problemas no acesso à internet móvel e falhas gerais

Utilizadores reportaram falhas por volta das 2h00 da manhã e novamente por volta das 9h00.

A empresa de telecomunicações Vodafone encontra-se esta quarta-feira com problemas nos serviços de televisão.De acordo com o site DownDetetor, que analisa o estado de vários serviços online, os utilizadores reportaram falhas por volta das 9h00. Os usúarios reportaram "falhas gerais" e problemas no acesso à internet móvel."A Vodafone confirma perturbações técnicas no serviço de televisão de alguns clientes e lamenta os incómodos causados. A situação está em resolução pelas equipas técnicas", disse a empresa numa mensagem enviada aoTambém os serviços da Microsoft apresentaram várias falhas esta quarta-feira.