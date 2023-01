Homem filma homicídio à facada na Bélgica

Crime foi cometido em agosto de 2020.

O homem, de 22 anos, preso pela morte à facada de Casimiro Rocha Barbosa, de 50, em Mons, Bélgica, começa esta quarta-feira a ser julgado por homicídio e roubo.O trabalhador da construção civil, emigrado desde 2014, era natural de Penafiel. Logan Hannecart terá arrancado o escalpe à vítima e filmado toda a cena do crime, antes de fugir no carro de Casimiro, avança o jornal ‘Sudinfo’. O crime foi cometido em agosto de 2020.O homicida chegou a ser apanhado pela polícia no carro roubado no dia do crime e, na altura, libertado, pois o corpo ainda não tinha sido descoberto.