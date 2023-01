Avó recupera de queimaduras sofridas por pôr neta no telhado em incêndio no Montijo

Vítima sofreu queimaduras nas costas e nas pernas.

CM Luís Filipe Sousa, o pai herói de 26 anos que subiu ao telhado de casa para salvar a filha, de dois anos, de um incêndio, no Montijo. A menina está internada no Hospital do Barreiro e a alta foi adiada para sexta-feira por ter sintomas de gripe. A avó recupera das queimaduras sofridas “nas costas e nas pernas quando agarrou na menina para a pôr no telhado”.



Encontra-se “estável e consegue falar”, partilha Luís.



Esta terça-feira, o jovem viúvo - a mulher morreu há dois meses, vítima de um ataque cardíaco, deixando-o com quatro filhos, entre os nove meses e os seis anos - foi recebido na Câmara do Montijo, em busca de uma solução de habitação. Neste momento, Luís vive numa casa-abrigo com os três filhos e partilha com o CM a onda de solidariedade que tem chegado a um bar, no Montijo, que recebe donativos. “Já nos deram roupa, brinquedos, alimentação e donativos financeiros, mas não posso aceitar mais coisas sem ter uma casa para as guardar”, conclui.