Frio leva Porto a reforçar apoio a sem-abrigo

Duas equipas multidisciplinares vão atuar na distribuição de agasalhos, cobertores, fornecimento de alimentação de conforto e bebidas quentes.

O município do Porto indicou esta quarta-feira que vai reforçar as equipas de rua no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, a partir das 21h00, com dois elementos da Proteção Civil, dois elementos do Regimento dos Sapadores Bombeiros, dois técnicos do Departamento Municipal de Coesão Social e dois técnicos das equipas de rua.

"As duas equipas multidisciplinares, constituídas no total por oito elementos, vão atuar na distribuição de agasalhos, cobertores, fornecimento de alimentação de conforto e bebidas quentes, assegurando uma monitorização intensiva das pessoas em situação mais vulnerável, face às temperaturas mais baixas que se têm sentido nos últimos dias. Procederão ainda à sinalização e encaminhamento para o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) do Porto das pessoas que manifestem intenção de aderir a respostas de acolhimento social", refere a autarquia em comunicado.

Entretanto, os três restaurantes solidários da rede municipal – Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, Baixa (travessa de Passos Manuel) e Batalha – mantêm-se em funcionamento, assegurando mais de 550 refeições diárias, com o apoio dos voluntários da Associação CASA.