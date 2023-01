Erro médico durante parto vai custar 150 mil euros a médicos e Hospital em Santa Maria da Feira

Recém-nascida sofreu paralisia cerebral e ficou com incapacidade de 80%.

Duas obstetras do Hospital de S. Sebastião e uma seguradora acordaram em pagar uma indemnização de 150 mil euros a uma família de Santa Maria da Feira após erros médicos durante o parto causarem paralisia cerebral a recém-nascida. Segundo o Jornal de Notícias, a bebé ficou com 80% de incapacidade.



Maria do Céu deu entrada no Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, e só ao fim de quase dois dias de internamento é que o parto teve início, com recurso a fórceps. Depois de quatro tentativas, a equipa médica passou para o uso de ventosas (três vezes). Só então é que decidiram realizar uma cesariana de emergência.





Aquando do nascimento foi necessário recorrer a manobras de reanimação e a recém-nascida foi enviada para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital. Após novas complicações, a bebé foi encaminhada para o Hospital de S. João, no Porto. Uma junta médica atribuiu-lhe 80% de incapacidade.O caso aconteceu em 2014, mas como os responsáveis médicos e hospitalares não assumiram as más práticas durante o parto, a família decidiu levar o caso à Justiça. Já durante o julgamento, as duas médicas e a seguradora acordaram pagar uma indemnização de 150 mil euros e o Tribunal Administrativo de Aveiro deu o caso por encerrado.