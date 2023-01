Espanha-Itália e Países Baixos-Croácia nas meias-finais da Liga das Nações

Seleções vencedoras discutem a conquista do troféu em 18 de junho, um domingo, em Roterdão.

A Espanha, que eliminou Portugal na fase de grupos da Liga das Nações de futebol, vai defrontar a Itália nas meias-finais, enquanto os Países Baixos, anfitriões da 'final four', enfrentam a Croácia, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Neerlandeses e croatas dão o pontapé de saída em Roterdão, em 14 de junho, um dia antes de a Espanha, derrotada por 2-1 pela França na final da edição anterior, medir forças com a Itália, campeã europeia em título, no dia seguinte, 15 de junho, em Enschede.

Os espanhóis, que venceram o Grupo 2, com um ponto de vantagem sobre Portugal, graças ao triunfo por 1-0 alcançado em Braga, voltam a defrontar os transalpinos nas meias-finais da prova, depois de se terem imposto por 2-1 em 2021, em Milão.

As seleções vencedoras discutem a conquista do troféu em 18 de junho, um domingo, em Roterdão, pouco depois de as equipas derrotadas jogarem o encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, em Enschede.

A seleção portuguesa conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao vencer os Países Baixos na final, por 1-0, em jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.