Homem que matou jovem durante fuga à GNR em Vila do Conde condenado a três anos e dois meses de prisão

Ricardo Dias conheceu a sentença esta quarta-feira.

Ricardo Dias, que matou um jovem durante a fuga à GNR em Vila do Conde, foi condenado a três anos e dois meses de prisão efetiva por homícidio negligente na forma grosseira e tráfico de droga de menor gravidade. A decisão do caso foi tomada esta quarta-feira no Tribunal de Matosinhos.

O caso ocorreu a 4 de janeiro em Mindelo, Vila do Conde, quando Ricardo, de 48 anos, arrancou a alta velocidade ao ver os sinais de luzes da GNR porque tinha quase meio quilo de haxixe no carro. Cerca de um quilómetro depois chocou de forma violenta com o carro no qual seguia João Silva, de 28 anos.

A família do arguido ficou revoltada, pois considera que não foi feita justiça.

A juíza referiu que a pena tem de ser efetiva porque a sociedade não iria compreender outra decisão.