Filho encontra corpo da mãe a boiar num tanque em Ponte de Lima

Vítima tinha 86 anos.

O corpo de uma mulher de 86 anos foi encontrado, esta quarta-feira à tarde, a boiar num tanque de regadio, na freguesia de Fornelos, em Ponte de Lima. O alerta foi dado pelo filho da idosa.Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Alto Minho.Apesar das manobras de reanimação o óbito foi declarado no local.O Núcleo de Investigação Criminal da GNR está a investigar as circunstâncias do caso.