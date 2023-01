Já não sabe o que fazer para “sobreviver” aos dias frios? Saiba como se proteger

Idosos e as crianças são os mais vulneráveis à exposição ao frio, sendo importante redobrar a atenção nestas faixas etárias.

O frio que se tem sentido em Portugal nos últimos dias vai manter-se até ao próximo sábado, de acordo com as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA). Numa altura em que os preços de energia dispararam, fazer face ao frio torna-se mais difícil. No entanto, as temperaturas baixas podem ter impacto na sua saúde e é, por isso, importante adotar várias medidas para se proteger.



Os idosos e as crianças são os mais vulneráveis à exposição ao frio, sendo também importante redobrar a atenção nestas faixas etárias. A hipotermia e o enregelamento são algumas das complicações associadas à exposição prolongada a temperaturas baixas. Saiba que medidas adotar para mitigar os efeitos provocados pelo frio.



1- Mantenha a temperatura de casa entre os 18ºC e os 21ºC. Para além de ser uma temperatura confortável vai minimizar a mudança brusca de temperatura do exterior.



2- Vista-se por camadas em vez de usar uma única muito grossa. Evite usar roupas que o façam transpirar e que sejam muito justas.



3- Utilize luvas, gorros, meias quentes e cachecóis. É muito importante proteger as extremidades do corpo, por isso estes acessórios são fundamentais em dias muito frios



4- Coma sopas e beba bebidas quentes. Estas são um poderoso aliado para se proteger do frio.



5- Em momentos em que o frio aperta deve fazer pequenos movimentos com os dedos, braços e pernas. Desta forma evita o arrefecimento do corpo.



6- Mantenha a pele hidratada, sobretudo as mãos, pés, cara e lábios.



7- Tome banho com água morna. Se o fizer com água muito quente vai estar a remover a camada protetora natural da pele.



8- Evite consumir bebidas alcoólicas. O álcool provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que acelera a perda de calor e o arrefecimento do corpo.



9 – Evite praticar exercício físico ao ar livre. Apesar de dever exercitar o corpo, em dias muito frios deve resguardar-se e usar um ginásio.